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Казахстанский теннисист вырвал победу в трехчасовом матче на престижном турнире

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко успешно стартовал на хардовом турнире ATP 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Соперником спортсмена, занимающего 58-е место в мировом рейтинге, по первому круг стал Даниэль-Элаи Галан. Колумбиец — 84-я ракетка мира.

Матч получился очень конкурентным и продлился 2 часа 57 минут. По итогам трех сетов с двумя тай-брейками Шевченко одержал победу со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5.

По ходу встречи казахстанец совершил 12 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге Шевченко сыграет с поляком Хубертом Хуркачем — девятой ракеткой мира. На правах восьмого сеяного соперник казахстанца автоматически прошел первый круг турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2072238-kazahstanskiy-tennisist-vyrval-pobedu-v-trehchasovom-matche-na-prestizhnom-turnire/

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