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Елена Рыбакина одержала волевую победу в первом матче после болезни

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, на правах сеяной автоматически прошла первый круг. На следующей стадии соперницей Рыбакиной стала датчанка Клара Таусон — 91-я ракетка мира.

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. Казахстанка после поражения в первом сете смогла перевернуть ход матча и добиться волевой победы со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

Для Рыбакиной эта встреча стала первой после заболевания желудочно-кишечного тракта, из-за которого она снялась по ходу турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге соревнований в Майами первая ракетка страны сыграет с американкой Тейлор Таунсенд. Представительница США пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2072229-elena-rybakina-oderzhala-volevuyu-pobedu-v-pervom-matche-posle-bolezni/

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