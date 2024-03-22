Казахстанская теннисистка сенсационно обыграла вторую ракетку России на престижном турнире в США

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вышла в стадию 1/16 финала турнира категории WTA 1000 в Майами (США), сообщает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила топовая российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Отметим, что Самсонова является второй ракеткой России.

Путинцева разгромила Людмилу в первом сете, обыграв ее со счетом 6:1, во второй части Юлия уступила 4:6 и дожала соперницу в третьем сете забрав победу с общим счетом 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа и 21 минуту. За это время представительница Казахстана успела реализовать три брейк-поинта из шести возможных, не допустила ни одной двойной ошибки, а также дважды подала мяч навылет.

В следующем матче она встретится с бельгийкой Грет Миннен.

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