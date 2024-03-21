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Сборная Казахстана остановилась на стадии четвертьфинала международного турнира

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Сборная Казахстана по настольному теннису
Сборная Казахстана по настольному теннису. Фото: olympic.kz

Национальная сборная Казахстана по настольному теннису не смогла завоевать медали на международном турнире в Ливане, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В столице Ливана Бейруте завершился международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Beirut.

От Казахстана на нем выступили десять спортсменов: Айдос Кенжигулов, Сарвиноз Миркадирова, Владислав Захаров, Зауреш Акашева, Санжар Жубанов, Анель Бахыт, Искандер Харки, Ангелина Романовская, Ирисбек Артукметов, Арай Ашкеева.

До медалей никто из наших теннисистов не добрался. Ближе всех к пьедесталу почёта были Анель Бахыт/Ангелина Романовская и Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова, которые в женском парном разряде дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили своим оппоненткам.   

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2071842-sbornaya-kazahstana-ostanovilas-na-stadii-chetvertfinala-mezhdunarodnogo-turnira/

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