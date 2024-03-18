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Казахстанский теннисист выступил в финале международного турнира

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Зангар Нурланулы и Мартин Дошкошил
Зангар Нурланулы и Мартин Дошкошил. Фото: Пресс-служба федерации тенниса Казахстана

Казахстанский юный теннисист Зангар Нұрланулы вместе с чехом Мартином Дошкошилом стали финалистами турнира до 18 лет в Хорватии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В хорватском городе Врсар прошёл турнир категории ITF Juniors J300 среди игроков до 18 лет. Казахстанско-чешский дуэт в матче за титул уступил паре теннисистов Максимович (Хорватия)/Маркорина (Сербия). Итоговый счет в двух сетах - 2:6, 3:6. 

Отметим, Зангар Нурланулы в мировом юниорском рейтинге ITF занимает 188-е место. На счету казахстанца три титула под эгидой Международной федерации тенниса: два в одиночном и один в парном разрядах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2070345-kazahstanskiy-tennisist-vystupil-v-finale-mezhdunarodnogo-turnira/

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