Сборная Казахстана по теннису на колясках сыграет в отборе чемпионата мира

Сегодня в Паттайе (Таиланд) стартовал квалификационный этап азиатской зоны командного чемпионата мира по теннису на колясках, в котором принимают участие и сборная Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Сборная Казахстана по теннису на колясках впервые примет участие в отборе на ЧМ. Мужская команда представлена следующими спортсменами: Неязов Дастан (Актобе), Алиякпаров Динмухамед (Астана), Нурлыбек Кайнар (Астана). Женская сборная выставила следующий состав: Жетписова Айшуак (Караганда), Бутимбаева Айжан (Караганда) и Бердешева Айгуль (Актобе).

По итогам жеребьевки наша мужская сборная попала в группу «С», где сыграет с командами Малайзии и Ирака, а женской команде в одной единственной группе предстоит сразиться со сборными Южной Кореи, Таиланда и Индии.

Отметим, в 2022 году федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. За короткое время удалось сформировать национальную сборную, которая теперь представляет нашу страну.

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