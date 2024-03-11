Разгромом завершился матч казахстанца против одного из лучших теннисистов планеты

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик разгромно уступил на стадии 1/16 финала турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Соперником Бублика в третьем раунде "Мастерса" в США выступил один из лучших теннисистов планеты австралиец Алекс де Минаур, занимающий 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Казахстанец в плотной борьбе уступил топовому оппоненту со счетом 7:5, однако во второй половине встречи Александр не смог выиграть ни одного гейма и разгромно проиграл со счетом 6:0.

Игра продолжалась один час и 27 минут. За это время Бублик успел реализовать девять брейк-поинтов из 15 попыток, допустил 10 двойных ошибок и шесть раз подал мяч навылет.

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