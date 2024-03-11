Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Разгромом завершился матч казахстанца против одного из лучших теннисистов планеты

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Christopher Pike/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик разгромно уступил на стадии 1/16 финала турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Соперником Бублика в третьем раунде "Мастерса" в США выступил один из лучших теннисистов планеты австралиец Алекс де Минаур, занимающий 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Казахстанец в плотной борьбе уступил топовому оппоненту со счетом 7:5, однако во второй половине встречи Александр не смог выиграть ни одного гейма и разгромно проиграл со счетом 6:0.

Игра продолжалась один час и 27 минут. За это время Бублик успел реализовать девять брейк-поинтов из 15 попыток, допустил 10 двойных ошибок и шесть раз подал мяч навылет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2065920-razgromom-zavershilsya-match-kazahstantsa-protiv-odnogo-iz-luchshih-tennisistov-planety/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.