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Первая ракетка Казахстана уверенно вышел в 3-й круг "Мастерса" в Индиан Уэллсе

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Александр Бублик
Александр Бублик: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уверенно вышел в третий круг турнира категории ATP 1000 в Индиан Уэллсе (США), сообщает NUR.KZ.

Соперником первой ракетки страны выступил 19-летний представитель Китая Шан Цзюньчэн 6:4, 6:1. Бублик одержал победу по ходу двух сетов, разгромив соперника во второй половине игры, общий счет 6:4, 6:1.

Матч продолжался один час и четыре минуты. За это время казахстанец успел реализовать три брейк-поинта из четырех возможных, допустил две двойных ошибки, а также десять раз подал мяч навылет.

На стадии 1/16 финала "Мастерса" соперником Александра выступит австралийский теннисист Алекс де Минаур, который входит в десятку лучших ракеток мира, игра состоится 11 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2065458-pervaya-raketka-kazahstana-uverenno-vyshel-v-3-y-krug-mastersa-v-indian-uellse/

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