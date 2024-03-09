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Елена Рыбакина приняла неожиданное решение перед стартом выступлений на престижном турнире в США

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA 1000 в Индиан Уэллсе (США), передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Как сообщает источник, причиной для снятия четвертой ракетки мира стали проблемы со здоровьем.

Напомним, что в последний раз казахстанка выходила на корт 21 февраля в рамках 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае, а ее соперницей выступила представительница Польши Магдалена Френх, тогда первая ракетка страны одержала победу со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Затем, в преддверии четвертьфинальной встречи с итальянкой Ясмине Паолини Рыбакина так же снялась с турнира, сообщив о заболевании ЖКТ.

В текущем сезоне Елене уже покорились титулы на турнирах в Брисбене (Австралия) и в Абу-Даби (ОАЭ), также она стала финалисткой турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2065437-elena-rybakina-prinyala-neozhidannoe-reshenie-pered-startom-vystupleniy-na-prestizhnom-turnire-v-ssha/

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