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Вторая ракетка Казахстана вышла в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

Одна из лучших представительниц Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вышла в стадию 1/16 финала на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

Во втором круге ее соперницей выступила представительница России Екатерина Александрова.

Казахстанке удалось одержать победу по ходу двух сетов. В первой половине игры не было явной фаворитки, Путинцева смогла удержать преимущество и забрать сет со счетом 7:5, однако во второй части вторая ракетка Казахстана разгромила Александрову со счетом 6:1.

Матч длился 1 час и 29 минут. За это время Юлии удалось завершить шесть брейк-поинтов из 12 возможных, допустить всего одну двойную ошибку, а также один раз подать мяч навылет.

На данный момент отечественная теннисистка находится на 79 месте в рейтинге WTA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2065416-vtoraya-raketka-kazahstana-vyshla-v-tretiy-krug-mastersa-v-indian-uellse/

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