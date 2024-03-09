Казахстанская теннисистка выбила третью ракетку России на престижном турнире

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Соперницы встретились во втором круге соревнований, которые проводятся на хардовом покрытии. Матч продлился 1 час 29 минут и завершился в двух сетах победой Путинцевой со счетом 7:5, 6:1.

Казахстанка реализовала пять брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку и выполнила один эйс. В третьем круге она встретится с победительницей противостояния между двумя американками — Мэдисон Киз (18-й номер посева) и Хейли Баптист.

Александрова была посеяна на турнире под 15-м номером. В мировом рейтинге она занимает 16-ю позицию, что является третьим результатом среди россиянок. Путинцева на данный момент имеет статус 79-й ракетки планеты.

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