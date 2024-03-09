Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанская теннисистка выбила третью ракетку России на престижном турнире

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Соперницы встретились во втором круге соревнований, которые проводятся на хардовом покрытии. Матч продлился 1 час 29 минут и завершился в двух сетах победой Путинцевой со счетом 7:5, 6:1.

Казахстанка реализовала пять брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку и выполнила один эйс. В третьем круге она встретится с победительницей противостояния между двумя американками — Мэдисон Киз (18-й номер посева) и Хейли Баптист.

Александрова была посеяна на турнире под 15-м номером. В мировом рейтинге она занимает 16-ю позицию, что является третьим результатом среди россиянок. Путинцева на данный момент имеет статус 79-й ракетки планеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2065410-kazahstanskaya-tennisistka-vybila-tretyu-raketku-rossii-na-prestizhnom-turnire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.