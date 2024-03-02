Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Индии

Представительница национальной сборной Казахстана по теннису Жибек Куламбаева одержала победу в финальном матче на турнире серии ITF в Индии, передает NUR.KZ

Казахстанка в паре с индийской теннисисткой Анкитой Райна встретилась на корте против шведско-литовского дуэта спортсменок Жаклин Кабай Авад — Юстина Микулските в индийском городе Гургаоне. Куламбаева с напарницей одержали уверенную победу в игре за два сета. Итоговые цифры на табло - 6:4, 6:2.

Напомним, также на недавно прошедшем турнире серии ITF также в Нонтхабури 23-летняя казахстанская теннисистка вместе с представительницей греческой сборной Сапфо Сакеллариди одержала победу в соревнованиях.

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