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Вторая ракетка Казахстана проявил характер в матче против одного из лучших теннисистов мира

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко и Даниил Медведев
Александр Шевченко и Даниил Медведев: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко уступил в матче первого на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Соперником Шевченко выступил россиянин Даниил Медведев, занимающий четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов.

Медведеву удалось одержать победу над казахстанцем по ходу двух сетов. После поражения в первом сете со счетом 6:3 Александр вернулся в игру и мог перевернуть исход встречи отыграв пять геймов во втором сете, однако первая ракетка России на классе довел матч до победного конца со счетом 7:5.

Встреча длилась один час и 29 минут. За это время представитель Казахстана успел реализовать четыре брейк-поинта из девяти, допустил три двойных ошибки и шесть раз подал мяч навылет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2063364-vtoraya-raketka-kazahstana-proyavil-harakter-v-matche-protiv-odnogo-iz-luchshih-tennisistov-mira/

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