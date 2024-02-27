Вторая ракетка Казахстана проявил характер в матче против одного из лучших теннисистов мира

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко уступил в матче первого на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.
Соперником Шевченко выступил россиянин Даниил Медведев, занимающий четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов.
Медведеву удалось одержать победу над казахстанцем по ходу двух сетов. После поражения в первом сете со счетом 6:3 Александр вернулся в игру и мог перевернуть исход встречи отыграв пять геймов во втором сете, однако первая ракетка России на классе довел матч до победного конца со счетом 7:5.
Встреча длилась один час и 29 минут. За это время представитель Казахстана успел реализовать четыре брейк-поинта из девяти, допустил три двойных ошибки и шесть раз подал мяч навылет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2063364-vtoraya-raketka-kazahstana-proyavil-harakter-v-matche-protiv-odnogo-iz-luchshih-tennisistov-mira/