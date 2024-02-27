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"Надеюсь, он сыграет ниже своего уровня": вторая ракетка Казахстана – о предстоящей игре против лучшего теннисиста России

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Один из лучших теннисистов Казахстана Александр Шевченко прокомментировал предстоящий матч против первой ракетки России Даниила Медведева, передает NUR.KZ со ссылкой на TennisUpToDate.

Шевченко встретится с Медведевым в рамках первого раунда турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

"Я подумал, что лучше заново провести жеребьевку. Очевидно, что здесь другая игра (по сравнению с Мадридом), он выиграл в прошлом году, он действующий чемпион и просто великий игрок. Чтобы победить его, нужно играть как можно лучше, и, надеюсь, он сыграет немного ниже своего среднего уровня. Посмотрим, будем надеяться", - заявил казахстанец.

Встреча в рамках стадии 1/16 финала состоится сегодня, 27 февраля. Старт запланирован на 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2063335-nadeyus-on-sygraet-nizhe-svoego-urovnya-vtoraya-raketka-kazahstana-o-predstoyaschey-igre-protiv-luchshego-tennisista-rossii/

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