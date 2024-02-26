Лучший теннисист Казахстана вырвал драматичную победу на старте турнира ATP 500 в Дубае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в стартовом матче турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Соперником Бублика выступил чешский теннисист Томаш Махач. В первом круге оба спортсмена выдали драматичный матч, исход которого завершился в тай-брейке.

В первом сете победу забрал Махач со счетом 6:2. Второй остался за Александром, ему удалось взять реванш и обыграть чеха со счетом 3:6. В заключительной части встречи оба теннисиста хотели продолжить свое выступление на турнире, однако в серии тай-брейков лучше оказался казахстанец 6:7 (5:7).

Встреча длилась один час и 58 минут. За это время Бублик успел реализовать четыре брейк-поинта из восьми, допустить шесть двойных ошибок и семь раз подать мяч навылет.

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