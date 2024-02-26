Казахстанский теннисист выиграл третий международный титул

Теннисист сборной Казахстана Дмитрий Попко одержал 15-ю победу подряд и выиграл третий титул ITF в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Попко, который располагается на 325 месте в рейтинге ATP, стал победителем турнира серии ITF M25 в американском городе Нейплсе.

В финале казахстанец одолел эквадорца Андреса Андраде (649 АТР) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Дмитрий стал победителем третьего подряд турнира в США: Попко выиграл турнир в Санрайзе, а затем в Палм-Коуст. Теперь в карьере казахстанца 25 выигранных турниров под эгидой ITF в одиночном разряде.

Дмитрий одержал 15-ю победу подряд. В последний раз он проиграл 5 февраля в квалификации Кубка Дэвиса аргентинцу Себастьяну Баэсу.

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