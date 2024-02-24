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Вторая ракетка Казахстана сыграет с топовым теннисистом на старте турнире в Дубае

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Казахстанский теннисист Александр Шевченко: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Шевченко сыграет против четвертой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в стартовом матче турнира серии ATP 500 в Дубае, передает NUR.KZ.

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500, который пройдёт с 26 февраля по 2 марта в Дубае. Первым сеянным номером соревнований стал действующий чемпион турнира, четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев.

Его соперником по первому кругу станет вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко. Для Медведева этот турнир станет первым после финала Открытого чемпионата Австралии-2024. Оппонент первой ракетки Казахстана Александра Бублика (21 ATP) определится по итогам квалификации.

Отметим, призовой фонд турнира составляет $ 2,9 млн. Действующим победителем соревнований является Даниил Медведев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062809-vtoraya-raketka-kazahstana-sygraet-s-topovym-tennisistom-na-starte-turnire-v-dubae/

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