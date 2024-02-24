Казахстанский теннисист сыграет в финале турнира ATP 250

Представитель сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов вышел в финал турнира серии ATP 250 в Мексике в парном разряде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

На турнире серии ATP 250 в мексиканском городе Лос-Кабос определились первые финалисты парного разряда. Казахстанский теннисист Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар в полуфинале победили дуэт аргентинского спортсмена Гвидо Андреоцци и представителя Мексики Мигеля Анхеля Рейеса-Варелу с итоговым счетом в двух сетах 6:2, 6:3.

25 февраля соперниками казахстанско-эквадорского дуэта в решающем поединке будут либо австралийцы Макс Пёрселл и Джордан Томпсон, либо норвежец Каспер Рууд и американец Уильям Бламберг.

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