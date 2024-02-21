Сборная Казахстана вышла в плей-офф Чемпионата мира

Мужская национальная сборная Казахстана по настольному теннису со второго места в своей подгруппе вышла в плей-офф Чемпионата мира, который в эти дни проходит в южно-корейском Пусане, передает NUR.KZ.

В Южной Корее на чемпионате мира по настольному теннису завершились игры в подгруппах и определились 24 команды, которые продолжат путь к пьедесталу почёта. Мужская сборная Казахстана обыграла США со счетом 3:1, заняла второе место в своей подгруппе, и вошла в ТОП-24 ЧМ.

Необходимо отметить лидера сборной, мастера спорта международного класса Кирилла Герасименко, показавшего 100-процентный победный результат: 7 игр, 7 побед.

В плей-офф Казахстану предстоит поединок за выход в 1/8 финала против сборной команды Индии.

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