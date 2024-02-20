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Лучшая теннисистка мира назвала Рыбакину одной из своих главных соперниц

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Ига Швентек и Елена Рыбакина
Ига Швентек и Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка мира полька Ига Швентек прокомментировала выступления белоруски Арины Соболенко и лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Рыбакина и Соболенко играют по-другому. Когда выходишь на корт играть с ними, ты должна быть готова, у тебя должна быть тактика. Они обе играют очень интенсивно. Нужно быть постоянно сосредоточенной и позволять им демонстрировать свою игру, потому что иначе ничего не получится. Арина и Елена действительно хороши. У нас всегда довольно напряжённые матчи между собой. Их уровень высок, и это хорошо", — сказала спортсменка.

Напомним, что в последней встрече Рыбакина уступила польской теннисистке в финале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062028-luchshaya-tennisistka-mira-nazvala-rybakinu-odnoy-iz-svoih-glavnyh-sopernits/

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