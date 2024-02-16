"Тяжело будет повторить подобное": Елена Рыбакина прокомментировала победную серию и выход в финал турнира WTA 1000 в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своей победе в полуфинальном матче против россиянки Анастасии Павлюченковой, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

"Да, это правда, мы хорошо знакомы с Настей. Классно видеть, что она смогла вернуться в тур после травмы. Она играла очень хорошо. Это был сложный матч, все было по грани, даже в первом сете многие геймы оказались близкими. Мы обе бились, она играла очень хорошо, но я довольна, как мне удалось контролировать матч и играть, возможно, чуть-чуть лучше в решающие моменты.

Восемь побед за восемь матчей? Мы просто много работали с командой. Спасибо им, конечно! Тяжело будет повторить подобное. Но надеюсь, я смогу продолжить в таком духе и дальше - без травм и проблем со здоровьем. В нашем спорте это непросто, но я очень рада, как сейчас выступаю", - рассказала теннисистка.

Напомним, что в финале турнира Рыбакиной будет противостоять первая ракетка мира Ига Швентек. Матч состоится завтра, в 20:00 по времени Астаны.

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