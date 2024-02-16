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Рыбакина вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина успешно преодолела полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), сообщает NUR.KZ.

Соперницей лучшей теннисистки страны выступила россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 24-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Рыбакиной удалось одержать разгромную победу в первом сете, вторая половина встречи так же проходила со счетом 5:1, однако Павлюченковой почти удалось совершить камбэк. Матч завершился с общим счетом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

Встреча длилась один час и 30 минут. За это время первая ракетка Казахстана успела реализовать восемь брейк-поинтов из девяти, допустить две двойных ошибки, а также трижды подать мяч навылет.

В финале Рыбакиной предстоит матч против лучшей теннисистки мира Иги Швентек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061463-rybakina-vyshla-v-final-turnira-wta-1000-v-dohe/

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