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Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина высказалась о своем успешном выходе в стадию 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе, передает NUR.KZ.

В полуфинале казахстанке предстоит матч с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32-я ракетка мира).

"Думаю, это будет хороший матч для зрителей. Мы отлично знаем друг друга на корте и вне его. Надеюсь, что смогу восстановиться и показать хорошую игру", — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Напомним, что ранее Рыбакиной удалось совершить камбэк в четвертьфинальной встрече против представительницы Канады Лейлы Фернандес.

Игра с Павлюченковой состоится 16 февраля, старт намечен на 20:00 по астанинскому времени.

Во второй полуфинальной паре встретятся лучшая теннисистка мира Ига Швентек и чешка Каролина Плишкова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061268-rybakina-prokommentirovala-vyhod-v-polufinal-turnira-wta-1000-v-dohe/

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