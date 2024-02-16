Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина высказалась о своем успешном выходе в стадию 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе, передает NUR.KZ.

В полуфинале казахстанке предстоит матч с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32-я ракетка мира).

"Думаю, это будет хороший матч для зрителей. Мы отлично знаем друг друга на корте и вне его. Надеюсь, что смогу восстановиться и показать хорошую игру", — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Напомним, что ранее Рыбакиной удалось совершить камбэк в четвертьфинальной встрече против представительницы Канады Лейлы Фернандес.

Игра с Павлюченковой состоится 16 февраля, старт намечен на 20:00 по астанинскому времени.

Во второй полуфинальной паре встретятся лучшая теннисистка мира Ига Швентек и чешка Каролина Плишкова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.