Елена Рыбакина совершила камбэк и вышла в полуфинал WTA 1000 в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) стала полуфиналисткой турнира категории WTA 1000 в столице Катара Дохе, сообщает NUR.KZ.
Соперницей казахстанки была представительница Канады Лейла Фернандес. По ходу игры Рыбакина совершила серьезный камбэк в первом сете. Уступая со счетом 1:4, она смогла отыграться до счета 6:4 в свою пользу. По ходу двух сетов ей удалось забрать победу со счетом 6:4, 6:2.
Встреча длилась один час и 35 минут. За это время первой ракетке Казахстана удалось реализовать четыре брейк-пойнта из шести, допустить две двойных ошибки, а также шесть раз подать мяч навылет.
В 1/2 финала Рыбакиной будет противостоять российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061250-elena-rybakina-sovershila-kambek-i-vyshla-v-polufinal-wta-1000-v-dohe/