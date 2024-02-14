Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рыбакина столкнулась с серьезным сопротивлением на пути к четвертьфиналу WTA 1000 в Катаре

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала тяжелую победу в матче 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Соперницей первой ракетки страны выступила американка Эмма Наварро (23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

В первом сете Рыбакина разгромила Наварро со счетом 6:1. Однако во второй части встречи представительница США продемонстрировала упорную борьбу и победила со счетом 7:6 (8:6 на тай-брейке). В третьем решающем сете казахстанка оказалась лучше, что позволило ей выйти в стадию 1/4 финала.

Общий счет по ходу матча - 6:1, 6:7, 6:4 в пользу Елены.

Игра длилась два часа и девять минут. За это время казахстанке удалось реализовать два брейк-пойнта из четырех, допустить три двойных ошибки и 10 раз подать мяч навылет.

В четвертьфинале турнира в Дохе Рыбакина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061041-rybakina-stolknulas-s-sereznym-soprotivleniem-na-puti-k-chetvertfinalu-wta-1000-v-katare/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.