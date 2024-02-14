Рыбакина столкнулась с серьезным сопротивлением на пути к четвертьфиналу WTA 1000 в Катаре

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала тяжелую победу в матче 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Соперницей первой ракетки страны выступила американка Эмма Наварро (23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

В первом сете Рыбакина разгромила Наварро со счетом 6:1. Однако во второй части встречи представительница США продемонстрировала упорную борьбу и победила со счетом 7:6 (8:6 на тай-брейке). В третьем решающем сете казахстанка оказалась лучше, что позволило ей выйти в стадию 1/4 финала.

Общий счет по ходу матча - 6:1, 6:7, 6:4 в пользу Елены.

Игра длилась два часа и девять минут. За это время казахстанке удалось реализовать два брейк-пойнта из четырех, допустить три двойных ошибки и 10 раз подать мяч навылет.

В четвертьфинале турнира в Дохе Рыбакина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

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