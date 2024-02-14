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Елена Рыбакина меньше чем за час разгромила соперницу на старте WTA 1000 в Дохе

Опубликовано:

Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала разгромную победу в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Соперницей лучшей теннисистки страны выступила представительница Китая Чжу Линь, занимающая 57-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Рыбакиной удалось легко пройти китаянку, в первом сете Линь удалось победить в двух геймах, во втором она смогла забрать лишь один.

Уверенная победа казахстанки со счетом 6:2, 6:1.

Матч длился 59 минут. За это время Рыбакина не совершила ни одного брейк-поинта, однако ей удалось допустить лишь одну двойную ошибку, а также семь раз подать мяч навылет. Ее следующей соперницей выступит представительница США Эмма Наварро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060818-elena-rybakina-menshe-chem-za-chas-razgromila-sopernitsu-na-starte-wta-1000-v-dohe/

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