Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире WTA в Абу-Даби

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над Даниэль Коллинз в первом матче на турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.
Соперница Рыбакиной занимает 71-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Елена неубедительно сыграла первый сет против представительницы США, однако после неудачного старта ей удалось реабилитироваться и отыграться в оставшихся двух сетах.
Казахстанке удалось победить Коллинз в тяжелой игре по ходу трех сетов с общим счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась два часа и 18 минут. За это время первой ракетке страны удалось завершить шесть тай-брейков из 12 возможных, не допустить ни одной двойной ошибки, а также три раза подать мяч навылет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2059991-elena-rybakina-uspeshno-startovala-na-turnire-wta-v-abu-dabi/