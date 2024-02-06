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Французский теннисист получил дисквалификацию на семь лет

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Теннисист Максенс Бровилль
Максенс Бровилль: Jack Thomas/Getty Images

25-летний французский теннисист Максенс Бровилль дисквалифицирован на семь лет по подозрению в участии в договорных матчах, передает NUR.KZ со ссылкой на Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Бровилля обвиняют в участии в договорных матчах в 2017 и 2018 годах, он был временно отстранен от участия в турнирах с 20 июня 2023 года.

Слушания по этому делу состоялись 5 января текущего года.

Как сообщают в пресс-службе ведомства теннисист был отстранен от профессионального спорта сроком на семь лет и оштрафован на 5000 долларов. Причиной такого наказания является отказ сотрудничать с расследованием ITIA.

Француз отказался предоставлять персональные устройства после официального письменного запроса.

Также в агентстве сообщили, что время, отбытое в рамках временного отстранения, будет зачтено в счет его дисквалификации. Таким образом, дисквалификация спортсмена истекает 19 июня 2030 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2059279-frantsuzskiy-tennisist-poluchil-diskvalifikatsiyu-na-sem-let/

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