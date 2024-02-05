Знаменитый узбекистанский теннисист объявил о завершении карьеры

Победитель пяти турниров ATP Денис Истомин принял решение завершить профессиональную карьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт Федерации тенниса Узбекистана.

О своем шаге спортсмен объявил после матчевой встречи Кубка Дэвиса между командами Узбекистана и Польши, которая состоялась в Ташкенте. Хозяева проиграли ее со счетом 0-4.

После заявления Истомин провел показательный матч с молодым узбекистанским теннисистом. 37-летнего ветерана провожали из спорта высшие спортивные чиновники и функционеры страны.

В профессиональном туре Истомин дебютировал в 2004 году. Под эгидой ATP он выиграл два титула в одиночном разряде и три — в парном. На трех из четырех турниров Большого шлема (Australian Open, Уимблдон и US Open) теннисист доходил до четвертого круга. Он представлял Узбекистан на трех Олимпиадах — 2012, 2016 и 2020 годов.

Наивысшее место Истомина в мировом рейтинге — 33-е. На данный момент в нем спортсмен занимает 1488-ю позицию.

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