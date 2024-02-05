Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в финальную стадию Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису уступила Аргентине в квалификационном матче Кубка Дэвиса, который приравнивается к командному чемпионату мира, передает NUR.KZ.

Соперники встречались в аргентинском Росарио. Хозяева одержали победу в единственном парном матче. В одиночном разряде казахстанец Тимофей Скатов выиграл обе встречи.

Дмитрий Попко сначала уступил Франсиско Серундоло, а затем в решающем пятом матче соперничал с Себастьяном Баэсом. Это противостояние завершилось победой аргентинца со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

В итоге сборная Казахстана уступила с общим счетом 2-3. Теперь команда выступит в Мировой группе I — втором по силе дивизионе турнира. Аргентинцы попали в финальную стадию Кубка Дэвиса и продолжат борьбу за титул. Следующие матчевые встречи турнира состоятся в сентябре.

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