Казахстанец сенсационно обыграл топового теннисиста и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса против Аргентины

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов одержал победу над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в рамках квалификации на Кубок Дэвиса-2024, передает NUR.KZ.

Скатову удалось одержать победу в непростом матче по ходу двух сетов с общим счетом 6:4, 7:5. Игра продолжалась два часа и 22 минуты.

Отметим, что представитель казахстанской сборной 278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его соперник находится на 28-й строчке.

Таким образом, Казахстан сравнял счет с Аргентиной, обе команды имеют по одной победе в своем активе.

Ранее другой представитель Казахстана Дмитрий Попко уступил лучшему теннисисту команды соперников Франсиско Серундоло, который на одну позицию выше Александра Бублика в рейтинге ATP (22-е место).

Следующие игры квалификационного этапа против аргентинцев состоятся 4 февраля. Скатов встретится с Черундоло, Попко сыграет с Этчеверри. В парном разряде Александр Недовесов и Тимофей Скатов выступят против дуэта Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

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