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Шаг до олимпийской лицензии: Бублик пробился в финал турнира во Франции

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале хардового турнира ATP 250 во французском Монпелье, передает NUR.KZ.

На соревнованиях Бублик посеян под вторым номером, его соперник — под третьим. Благодаря этому оба автоматически вышли во второй круг.

В матче за путевку в финал казахстанец совершил камбэк и после проигрыша в первом сете одержал итоговую победу со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 38 минут.

За титул Бублик поспорит с победителем матча между датчанином Хольгером Руне (первый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (четвертый). В случае успеха в финале казахстанец гарантирует себе участие в летних Олимпийских играх в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058991-shag-do-olimpiyskoy-litsenzii-bublik-probilsya-v-final-turnira-vo-frantsii/

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