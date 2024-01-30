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Вторая ракетка Казахстана на характере забрала победу на турнире в Таиланде

Опубликовано:

Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

Одна из лучших теннисисток Казахстана Юлия Путинцева успешно выступила на старте турнира серии WTA 250 в тайском городе Хуахин, передает NUR.KZ.

Соперницей второй ракетки Казахстана выступила местная спортсменка Тасапорн Накло. Путинцева одержала победу в тяжелом матче, уступив в первом сете со счетом 7:5, однако позже казахстанке удалось вернуть игру и победно завершить два последних сета.

Путинцева одержала победу в матче с общим счетом 7:5, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа и 23 минуты. За это время ей удалось завершить восемь брейк-поинтов из 13 возможных, допустить три двойных ошибки, а также один раз подать мяч навылет.

Во втором круге представительница Казахстана встретится со швейцаркой Викторией Голубич, матч запланирован на 17:15 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058326-vtoraya-raketka-kazahstana-na-haraktere-zabrala-pobedu-na-turnire-v-tailande/

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