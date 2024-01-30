Матч Елены Рыбакиной признали лучшим на Australian Open

Игру между казахстанкой Еленой Рыбакиной и россиянкой Анной Блинковой признали лучшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира.

Соревнования в Мельбурне завершились в воскресенье. Матч Рыбакиной и Блинковой победил в соответствующей номинации в рамках премии AO Awards.

Соперницы встретились во втором круге и провели на корте почти три часа. В итоге россиянка выиграла со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Тай-брейк в третьем сете стал самым продолжительным в истории турниров Большого шлема. Блинкова смогла оформить победу с десятого матчбола, отыграв шесть матчболов Рыбакиной.

"Тай-брейк их матча стал самым захватывающим зрелищем, которое только можно себе представить при свете арены Рода Лейвера", — говорится в материале на официальном сайте турнира.

По итогам Australian Open Рыбакина опустилась в рейтинге WTA на две позиции.

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