Опубликован состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана

Сборная Казахстана по теннису встретится с аргентинскими спортсменами в рамках гостевого матча квалификационного этапа на турнир "Кубок Дэвиса", передает NUR.KZ со ссылкой на ФТК.
По информации, представленной федерацией капитан аргентинской команды Гильермо Кория выбрал следующих теннисистов: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).
Отметим, что соперники Казахстана обладатели "Кубка Дэвиса - 2016", кроме того, они четырежды выходили в финал турнира.
Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
Казахстанцы и аргентинцы будут играть на родине восьмикратного обладателя "Золотого мяча", футболиста Лионеля Месси в городе Росарио.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057549-opublikovan-sostav-sbornoy-argentiny-na-match-kubka-devisa-protiv-kazahstana/