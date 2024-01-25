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Опубликован состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана

Опубликовано:

Теннис. Иллюстративное фото
Теннис. Иллюстративное фото: pexels.com

Сборная Казахстана по теннису встретится с аргентинскими спортсменами в рамках гостевого матча квалификационного этапа на турнир "Кубок Дэвиса", передает NUR.KZ со ссылкой на ФТК.

По информации, представленной федерацией капитан аргентинской команды Гильермо Кория выбрал следующих теннисистов: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).

Отметим, что соперники Казахстана обладатели "Кубка Дэвиса - 2016", кроме того, они четырежды выходили в финал турнира.

Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Казахстанцы и аргентинцы будут играть на родине восьмикратного обладателя "Золотого мяча", футболиста Лионеля Месси в городе Росарио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057549-opublikovan-sostav-sbornoy-argentiny-na-match-kubka-devisa-protiv-kazahstana/

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