Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста-рекордсмена на Australian Open

Казахстанец Амир Омарханов на стадии четвертьфинала завершил борьбу в юниорском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 27-е место в юниорском мировом рейтинге, вылетел после матча с Мисом Роттгерингом. Нидерландец, который идет в рейтинге на две позиции выше, одержал разгромную победу со счетом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 2 минуты.

За выход в финал турнира Роттгеринг сыграет с чехом Яном Кумстатом.

Омарханов же стал первым казахстанцем, который пробился в четвертьфинал юниорского Australian Open. Воспитанник карагандинской школы тенниса был единственным представителем республики в мужском одиночном разряде нынешних соревнований. Для 16-летнего спортсмена это дебют на турнирах Большого шлема.

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