Казахстанский теннисист остановился в шаге от финала турнира в Аргентине

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко уступил сопернику в полуфинале турнира серии "Челленджер" в аргентинской столице Буэнос-Айресе, передает NUR.KZ.

Попко, занимающий 336-е место в live-рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) завершил свое выступление в шаге от первого финала сезона, уступив аргентинскому спортсмену Факундо Баньису в двух сетах со счетом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась один час и 34 минуты. За это время казахстанцу удалось успешно завершить три брейк-поинта из восьми возможных, допустить три двойных ошибки, а также один раз подать мяч навылет.

В матче за титул Баньису предстоит сыграть с победителем пары между его соотечественником Мариано Навоне и итальянским теннисистом Эдоардо Лаваньо.

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