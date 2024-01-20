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Казахстанский теннисист остановился в шаге от финала турнира в Аргентине

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Теннисист Дмитрий Попко
Теннисист Дмитрий Попко: Quality Sport Images/Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко уступил сопернику в полуфинале турнира серии "Челленджер" в аргентинской столице Буэнос-Айресе, передает NUR.KZ.

Попко, занимающий 336-е место в live-рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) завершил свое выступление в шаге от первого финала сезона, уступив аргентинскому спортсмену Факундо Баньису в двух сетах со счетом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась один час и 34 минуты. За это время казахстанцу удалось успешно завершить три брейк-поинта из восьми возможных, допустить три двойных ошибки, а также один раз подать мяч навылет.

В матче за титул Баньису предстоит сыграть с победителем пары между его соотечественником Мариано Навоне и итальянским теннисистом Эдоардо Лаваньо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056573-kazahstanskiy-tennisist-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-turnira-v-argentine/

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