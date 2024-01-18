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Опубликовано видео с реакцией Рыбакиной на драматичное поражение

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Cameron Spencer/Getty Images

Вещатель Eurosport опубликовал кадры последних секунд матча Елены Рыбакиной и Анны Блинковой на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча казахстанки и россиянки продлилась почти три часа. Блинкова выиграла со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). В заключительном сете спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема.

Россиянка смогла оформить победу лишь с десятого матчбола. После финального розыгрыша она упала, не сдержав слез. Рыбакина тем временем перешла на половину корта соперницы и обняла Блинкову.

После этого казахстанка под аплодисменты зрителей ушла в подтрибунное помещение. Россиянка же дала интервью, назвав день победы над Рыбакиной лучшим в своей жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056270-opublikovano-video-s-reaktsiey-rybakinoy-na-dramatichnoe-porazhenie/

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