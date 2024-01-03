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Казахстанские теннисисты успешно начали новый сезон

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Казахстанские теннисисты Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Денис Евсеев стартовали с побед на крупных международных турнирах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В Окленде (Новая Зеландия) проходит турнир серии WTA 250, где Анна Данилина вышла в полуфинал. Первая ракетка Казахстана в парном разряде в дуэте с Викторией Грунчаковой из Словакии в четвертьфинале обыграла китаянок Сиюй Ван/Юэ Юань со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

Другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал на турнире ITF W50 в Нонтхабури (Таиланд). В дуэте с гречанкой Сапфо Сакеллариди казахстанка победила в двух сетах пару Майя Хвалиньска (Польша)/Юки Наито (Япония) — 6:4, 6:3.

Казахстанец Денис Евсеев остановился перед стадией 1/4 финала "Челленджера" в австралийской Канберре. Теннисист прошел в основную сетку через сито квалификации, во втором круге уступил чеху Якубу Меншику со счетом 4:6, 4:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2053722-kazahstanskie-tennisisty-uspeshno-nachali-novyy-sezon/

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