Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан сразится с Японией за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

Опубликовано:

Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Ярослава Шведова (слева направо)
Сборная Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц по квалификационному раунду мирового турнира Кубок Билли Джин Кинг-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Жеребьевка квалификационного раунда состоялась в Малаге (Испания).

За право выйти в финальную стадию казахстанки на выезде будут бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12-13 апреля 2024 года.

Команды за всю историю между собой играли пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу Японии, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия/Океания.

В мировом рейтинге Япония занимает 20-е место, казахстанки - на 9-м.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2047723-kazahstan-srazitsya-s-yaponiey-za-vyhod-v-finalnuyu-stadiyu-kubka-billi-dzhin-king/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.