Казахстан сразится с Японией за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц по квалификационному раунду мирового турнира Кубок Билли Джин Кинг-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Жеребьевка квалификационного раунда состоялась в Малаге (Испания).
За право выйти в финальную стадию казахстанки на выезде будут бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12-13 апреля 2024 года.
Команды за всю историю между собой играли пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу Японии, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия/Океания.
В мировом рейтинге Япония занимает 20-е место, казахстанки - на 9-м.
Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2047723-kazahstan-srazitsya-s-yaponiey-za-vyhod-v-finalnuyu-stadiyu-kubka-billi-dzhin-king/