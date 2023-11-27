Казахстан сразится с Японией за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц по квалификационному раунду мирового турнира Кубок Билли Джин Кинг-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Жеребьевка квалификационного раунда состоялась в Малаге (Испания).

За право выйти в финальную стадию казахстанки на выезде будут бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12-13 апреля 2024 года.

Команды за всю историю между собой играли пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу Японии, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия/Океания.

В мировом рейтинге Япония занимает 20-е место, казахстанки - на 9-м.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

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