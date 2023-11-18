Синнер обыграл Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP

Итальянец Янник Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP, который проходит на хардовом покрытии в Турине, передает NUR.KZ.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу четвертой ракетки мира. Синнер ранее стал первым итальянцем, вышедшим в плей-офф Итогового турнира ATP. В решающем матче соревнований он сыграет с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Финал Итогового турнира ATP состоится 19 ноября. В прошлом сезоне трофей завоевал Джокович, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера, который побеждал на этих соревнованиях шесть раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.