Юниорская сборная Казахстана по теннису вошла в топ-10 на Billie Jean King Juniors Finals

Сборная Казахстана по теннису до 16 лет завершила выступление на юниорском командном чемпионате мира в испанском городе Кордова, сообщает пресс-служба Федерации.

Казахстанки впервые выступили на Billie Jean King Juniors Finals. Наши теннисистки заняли третье место в квартете В. На старте турнира команда обыграла сборную Аргентины со счетом 2:1, но затем уступили Бразилии и Великобритании.

В поединках дополнительного турнира казахстанская команда сначала разгромила Алжир (3:0), а затем победила Колумбию и Латвию с одинаковым счетом 2:1. В итоге подопечные Марата Шарипова заняли девятое место.

Страну представляли Полина Слепцова, Анастасия Крымкова и Инкар Дюсебай, капитан Марат Шарипов.

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