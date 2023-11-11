Теннисист Александр Недовесов выиграл турнир серии ATP

Представитель мужской сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов одержал победу на крупном турнире категории ATP 250 в городе София (Болгария), передает NUR.KZ.

Он завоевал титул в парном разряде. В Софии Недовесов выступал вместе с Гонсало Эскобаром из Эквадора.

В решающем матче им противостоял дуэт Никола Мектич (Хорватия)/Джулиан Кэш (Великобритания). Финал получился конкурентным и напряженным. Недовесов и Эскобар выиграли его со счетом 6:3, 3:6, 13:11.

Стоит отметить, что казахстанец победил на втором турнире серии АТР 250 в карьере. Впервые он выиграл в городе Бостад (Швеция).

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