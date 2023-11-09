Жибек Куламбаева: Нам предстоит тяжелая игра с сильной и опытной командой

Представительница сборной Казахстана по теннису Жибек Куламбаева оценила предстоящую матчевую встречу против Австралии в рамках финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.

Сборной Казахстана в первом матче турнира предстоит сыграть против Австралии. Игры пройдут в испанской Севилье.

"Мне кажется, я провела максимально хорошую подготовку к Кубку Билли Джин Кинг и в последние месяцы показывала очень хороший теннис. Выиграла несколько турниров ITF в парном разряде, что, конечно, не может не радовать. Смогла пораньше приехать в Севилью, потренироваться.

Атмосфера в команде отличная, а настрой - боевой! 9 ноября играем с прошлогодними финалистками чемпионата мира - командой Австралии. Если учесть, что Австралия в истории выигрывала звание лучшей в мире семь раз, то, безусловно, нам предстоит тяжелая игра с очень сильной и опытной командой. Но нам по силам победить соперниц, если выполним установку капитана и правильно настроимся",- цитирует Куламбаеву пресс-служба Федерации.

Отметим, что матч против Австралии состоится сегодня, 9 ноября. Начало в 15:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.