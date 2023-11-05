Определились все участники Итогового турнира ATP

Стали известный все участники предстоящего Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В розыгрыше примут участие восемь спортсменов, передает NUR.KZ.

Последние путевки на престижный турнир достались Александру Звереву (Германия) и датчанину Хольгеру Руне.

Ранее на Итоговый турнир пробились Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

"Разборки" лучших теннисистов мира пройдут в итальянском Турине. Турнир намечен на период с 12 по 19 ноября.

Отметим, что в женском подобном старте уже известна одна финалистка. Ею стала Джессика Пегула, обыгравшая в полуфинале соотечественницу Корри Гауфф. Во втором матче 1/2 финала бьются Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Швентек (Польша). Данная встреча была приостановлена в первом сете из-за плохой погоды при счете 2:1 в пользу полячки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.