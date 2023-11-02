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Казахстанский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

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Тимур Хабибулин (справа)
Тимур Хабибулин (справа): STANISLAV FILIPPOV/Getty Images

Казахстанца Тимура Хабибулина пожизненно дисквалифицировали по обвинению в участии в договорных матчах, передает NUR.KZ со ссылкой на Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Фигурантами дела также были узбекистанец Санжар Файзиев и израильтянин Игорь Смиланский. В августе всех троих теннисистов временно отстранили до официальных итогов расследования.

К процедуре была привлечена независимый эксперт по антикоррупционным слушаниям. В итоге Хабибулина признали виновным по 21 пункту об участии в договорных матчах в период с 2014 по 2019 год. Спортсмена не только пожизненно дисквалифицировали, но и оштрафовали на 60 тысяч долларов.

Ранее казахстанец согласился с обвинениями и попросил разрешение на тренерскую деятельность. Однако вынесенный вердикт запрещает ему в любом качестве появляться на турнирах Большого шлема и мероприятиях, санкционированных членами ITIA — Международной федерацией тенниса (ITF), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Отметим, что наибольших успехов Хабибулин добился в парном разряде, где его лучшим результатом в мировом рейтинге ATP стало 154-е место. В одиночном разряде казахстанец не поднимался выше 753-й позиции.

Файзиев и Смиланский были признаны виновными по пяти и трем пунктам соответственно. Узбекистанец получил дисквалификацию на 3,5 года (с отсрочкой на шесть месяцев) и штраф в размере 15 тысяч долларов. Израильтянин отстранен на два года и оштрафован на четыре тысячи долларов. Срок дисквалификации обоих начинается со дня их временного отстранения — 25 июля 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043866-kazahstanskiy-tennisist-poluchil-pozhiznennuyu-diskvalifikatsiyu/

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