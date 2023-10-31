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Теннисисты из Казахстана уступили итальянцам в первом матче Davis Cup Juniors Finals

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Зангар Нурланулы
Зангар Нурланулы. Фото: olympic.kz

Юниорская сборная Казахстана по теннису с поражения стартовала на командном чемпионате мира Davis Cup Juniors Finals-2023, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В первом матче группового этапа Казахстан сыграл против Италии.

Открывал противостояние Зангар Нурланулы, сыгравший против Андреа Де Марки. Первый сет остался за Зангаром - 6:2, но в следующих двух победа досталась 16-летнему Андреа - 6:3, 6:4.

Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который играл с лидером итальянцев, 10-й ракеткой мира юниорского рейтинга Федерико Чина. В первой партии на тай-брейке победу одержал Федерико 7:6 (8:6). Во втором сете Чина с одним брейком повел, но Амиру удалось не только отыграть потерянную подачу, но и выиграть сет - 6:4. В решающей третьей партии казахстанец обыграл оппонента со счетом 6:2.

В заключительной парной игре победа была за итальянцами. Зангар и Амир уступили Андреа и Федерико со счетом 4:6, 3:6.

31 октября подопечные Сергея Квака сыграют против Южной Кореи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043399-tennisisty-iz-kazahstana-ustupili-italyantsam-v-pervom-matche-davis-cup-juniors-finals/

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