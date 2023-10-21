Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла финал турнира во Франции

Представительница женской сборной Казахстана по теннису Жибек Куламбаева одержала победу в финале турнира категории ITF, который проходил во французском Шербуре, передает NUR.KZ.

Куламбаева стала победительницей турнира в парном разряде. За титул она билась вместе с Мартыной Кубкой из Польши.

В финальном матче Жибек и Мартына встречались с парой Ясмин Мансури (Франция)/Лара Солден (Бельгия). Встреча продлилась два сета, завершившаяся уверенной победой Куламбаевой и Кубки со счетом 6:0, 6:3.

Отметим, что казахстанская теннисистка победила в шестом финале турниров серии ITF в парном разряде в текущем сезоне. Всего в ее активе 25 титулов.

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