Жибек Куламбаева досрочно вышла в финал теннисного турнира во Франции

Представительница женской сборной Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в финал турнира категории ITF во французском городе Шербур, передает NUR.KZ.
На турнире Куламбаева выступает в парном разряде. В полуфинале она в паре с Мартыной Кубкой бились против Мари Бенуа (Бельгия)/Тифани Леметр (Франция).
Куламбаева и Кубка забрали первый сет со счетом 6:2. Во втором же соперницы приняли решение сняться с турнира.
Финальный матч намечен на сегодня, 20 октября. Против Жибек Куламбаевой и Мартыны Кубки сыграют Ясмин Мансури из Франции и Лара Солден, представляющая на соревнованиях Бельгию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2041844-zhibek-kulambaeva-dosrochno-vyshla-v-final-tennisnogo-turnira-vo-frantsii/