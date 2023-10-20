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Жибек Куламбаева досрочно вышла в финал теннисного турнира во Франции

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Теннисистка Жибек Куламбаева
Жибек Куламбаева. Фото: ktf.kz

Представительница женской сборной Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в финал турнира категории ITF во французском городе Шербур, передает NUR.KZ.

На турнире Куламбаева выступает в парном разряде. В полуфинале она в паре с Мартыной Кубкой бились против Мари Бенуа (Бельгия)/Тифани Леметр (Франция).

Куламбаева и Кубка забрали первый сет со счетом 6:2. Во втором же соперницы приняли решение сняться с турнира.

Финальный матч намечен на сегодня, 20 октября. Против Жибек Куламбаевой и Мартыны Кубки сыграют Ясмин Мансури из Франции и Лара Солден, представляющая на соревнованиях Бельгию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2041844-zhibek-kulambaeva-dosrochno-vyshla-v-final-tennisnogo-turnira-vo-frantsii/

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