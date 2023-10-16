Елена Рыбакина сохранила позицию в рейтинге перед Итоговым турниром WTA

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации перед началом Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ, со ссылкой на официальный сайт организации.

Лидером рейтинга продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. Следом за ней расположилась Ига Швентек из Польши. Замкнула тройку американка Кори Гауфф.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась на пятой строчке. Напомним, что следующим и заключительным для чемпионки Уимблдона состязанием в 2023 году станет Итоговый турнир WTA, который стартует чуть менее чем через две недели, 29 октября.

Другая казахстанка Юлия Путинцева отыграла две позиции и стала 66-й. Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина по-прежнему 32-я.

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