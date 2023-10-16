Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина сохранила позицию в рейтинге перед Итоговым турниром WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации перед началом Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ, со ссылкой на официальный сайт организации.

Лидером рейтинга продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. Следом за ней расположилась Ига Швентек из Польши. Замкнула тройку американка Кори Гауфф.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась на пятой строчке. Напомним, что следующим и заключительным для чемпионки Уимблдона состязанием в 2023 году станет Итоговый турнир WTA, который стартует чуть менее чем через две недели, 29 октября.

Другая казахстанка Юлия Путинцева отыграла две позиции и стала 66-й. Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина по-прежнему 32-я.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2041116-elena-rybakina-sohranila-pozitsiyu-v-reytinge-pered-itogovym-turnirom-wta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.